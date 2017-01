UNDERCOVER Live Rock Band: L’ultime revue musicale rock

Le vendredi 27 janvier prochain, à 20h, le groupe musical UNDERCOVER Live Rock Band sera présent au Cabaret TELUS de la Salle Rolland-Brunelle. Accompagné de la puissante voix du chanteur Dominic Michaud, le groupe rendra hommage aux plus grands succès rock!

Pour vivre une soirée marquée par la musique rock, UNDERCOVER Live Rock Band est un incontournable. Composé de cinq musiciens, le groupe fait revivre aux spectateurs les plus grands succès rock qui ont joué partout autour du globe : The Journey, The Scorpions, Styx, Bon Jovi, Bryan Adams, ACDC, Def Leppard, Motley Crue, Van Halen, Deep Purple, Guns N’ Roses et plusieurs autres. Cette revue musicale rock vous fera assurément vivre moment mémorable!

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.

Ce spectacle est présenté en collaboration avec la boutique Il était une fois.