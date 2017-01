Le public choisit ses trois poèmes favoris

Comme à tous les ans, le conseil municipal invite la population à une réception civique en tout début d’année. Depuis trois ans maintenant, l’événement est associé à un concours artistique ouvert à tous les résidentes et résidents. Cette année, la poésie était à l’honneur dimanche le 15 janvier dernier. Les personnes présentes ont pu voter pour leur poème favori parmi les huit présentés.

Petite poète, grande gagnante!

Aucun thème n’était imposé si ce n’était que « Lanoraie » soit l’inspiration même du poème. C’est le texte intitulé Lanoraie comme un bouquet qui a su capter l’attention des visiteurs. Son auteure, Gabrielle B.-Thuot, a surpris tout le monde par son grand talent. Son texte était simple, frais et harmonieux. Très imagé, son poème a su décrire Lanoraie avec amour et fierté. Toutes les personnes présentes ont été très étonnées de savoir que la jeune auteure n’était âgée que de huit ans!



Présente sur place durant une partie de l’événement, elle a dû quitter avant l’annonce des gagnants. Le maire, M. Gérard Jean, lui a téléphoné immédiatement après le dévoilement afin de lui annoncer personnellement la nouvelle. La petite, accompagnée de sa mère, est revenue tout sourire, fière mais un peu gênée, pour obtenir son prix, soit un chèque de 300 $.



Autres prix

Deux autres prix, de 200 $ et 100 $, ont été remis aux auteurs des poèmes ayant reçu aussi le plus grand nombre de votes après Mme B.-Thuot. Ce sont les textes de M. Martin Lavallée et de Mme Reine Pitre qui ont respectivement reçu le deuxième et troisième prix. Le poème de M. Lavallée parlait de l’histoire de Lanoraie, depuis les tout premiers débuts à aujourd’hui. Le texte de Mme Pitre usait d’habileté pour présenter Lanoraie et ses événements avec rimes et métaphores.



Tous les textes soumis lors du concours sont disponibles sur le site Internet de Lanoraie au www.lanoraie.ca. La Municipalité compte bien les utiliser dans le futur afin de présenter Lanoraie autrement!