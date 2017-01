Un humour qui dénonce, interroge et informe !

Le 26 janvier prochain aura lieu le spectacle Anarcho-taquin de l’humoriste Fred Dubé au Foyer de la Salle Rolland-Brunelle. Une soirée à rire de la politique, du pouvoir et des médias!

Le but de Fred Dubé avec ce spectacle ? Mettre en lumière les ironies de la société. On dit de lui que son humour dénonce, interroge et informe. Comment ? Il faut le voir pour comprendre! Anarcho-Taquin, c’est sa vision du monde bien définie qu’il dévoilera grâce à son humour coloré qui ne laissera personne indifférent!

Fred Dubé est un des humoristes les plus engagés de sa génération. Ses sujets de prédilection tournent autour de la politique, du pouvoir, des médias et de tout ce qui interpelle sa fibre citoyenne. Issu de la cuvée des humoristes de 2005 de l’École nationale de l’humour, Fred Dubé se fait connaître par l’entremise d’émissions de télévision telles qu’Un gars le soir, Brassard en direct d’aujourd’hui, GROStitres et À vos cas. Il a également fait partie de la série documentaire Les 5 prochains diffusée sur ICI ARTV. En 2016, il compte déjà à son actif six spectacles solos!

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.