6 à 8 avec Olivier Bélisle le vendredi 27 janvier au CRAPO

Le vendredi 27 janvier, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Olivier Bélisle, un auteur-compositeur-interprète touchant et authentique. Il lançait dernièrement son deuxième album Une fois par jamais.

Un récit folk racontant la fabuleuse légende du simple quotidien. Entre les souvenirs, les regrets ou les désirs, il nous dépeint des histoires fortes en images et on prend la fuite avec lui. Un constat poétique de la vie laissant un brin de folie et d’imprévisibilité autant dans ses textes que sa musique.

Il fait un passage très remarqué lors des demi-finales des Francouvertes 2013 où il y remporte 3 prix. Il participe également au village en chanson de Petite-Vallée en 2013 et 2014 ainsi que Vue sur la relève, les rencontres qui chantent à Victoria (C-B) et au festival les Déferlantes en France pour ne nommer que ceux-là.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.