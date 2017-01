Projets culturels novateurs 2017-2018: Nouvel appel de dossiers

Pour une cinquième année consécutive, la Ville de Joliette souhaite connaître vos idées les plus originales et lance un nouvel appel de dossiers dans le cadre de son programme de subvention aux projets culturels novateurs.

Ce programme vise à soutenir financièrement la réalisation de nouveaux projets répondant à l’une des quatre orientations de la politique culturelle de la Ville de Joliette:

Accessibilité à la culture

Identité culturelle valorisée

Préservation et mise en valeur du patrimoine

Soutien à la vitalité culturelle

Une idée? Consultez les lignes directrices disponibles au www.ville.joliette.qc.ca/culture - Notre politique culturelle et complétez le formulaire destiné au programme de subvention aux projets culturels novateurs avant le 21 avril 2017!

Les projets sélectionnés seront financés jusqu’à un maximum de 5 000 $ et se retrouveront dans la plupart des éléments promotionnels de la Ville. Le montant total du fonds pour les projets culturels novateurs est de 30 000 $.

Pour le développement culturel

La Ville de Joliette croit fermement que le développement culturel repose sur la participation active des nombreux partenaires du milieu et qu’il importe de créer un climat et des conditions favorables à l’exercice de la pratique et de la diffusion culturelles.

Rappelons que plusieurs initiatives de toutes sortes dont Micro Joliette, la Chasse-Balcon et Percu-temps ont été présentées sur le territoire dans le cadre du programme de subvention aux projets culturels novateurs.

Pour plus de détails, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050 ou par courriel au loisirs@ville.joliette.qc.ca.