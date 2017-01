Mario Tessier, seul comme un grand !

Le jeudi 19 janvier prochain, à 20h, Mario Tessier sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle, à Joliette, pour présenter la supplémentaire de son spectacle Seul comme un grand. Après 20 ans de succès au sein des Grandes Gueules, Mario Tessier fait un saut dans le vide en présentant un spectacle solo.

Commençant sa carrière d’humoriste avec José Gaudet dans Les Grandes Gueules en 1992, Mario Tessier décide maintenant de battre de ses propres ailes et d’affronter la scène seul! Il offre une performance énergique et haute en couleur alliant ses passions : faire rire et chanter, le tout agencé de stand-up. Mis en scène par Serge Prostigo, le spectacle de Mario Tessier présente le reflet de l’homme qu’il est. Il se met à nu devant le public sans filtre et sans tabou.

C’est sur les bancs d’école que Mario Tessier rencontrera José Gaudet, une rencontre déterminante dans la vie des deux humoristes. En 1992, à l’École nationale de l’humour, José Gaudet et Mario Tessier décident de former un duo comique se nommant Les Amuse-Gueules. Le groupe devient par la suite Les Grandes Gueules et est embauché par Radio Énergie (NRJ). Ce n’est qu’en 2007 que Mario Tessier se consacre à son spectacle, pour finalement revenir à NRJ en 2010. Depuis 2011, il connaît un succès grandissant grâce à son animation à la radio, mais aussi grâce à On connaît la chanson, son émission de variétés diffusée sur les ondes de TVA.

