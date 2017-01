Irène sur mars une lecture tout en sensibilité et humour

C’est au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies que sera présentée la lecture de la pièce Irène sur mars le jeudi 26 janvier prochain à 19 h 30. Cette comédie dramatique qui met en vedette Catherine Audet, Gary Boudreault, Michel-Maxime Legault et Pauline Martin aborde avec humour et sensibilité les thèmes du deuil, de la mort, de l’amour et des relations interpersonnelles, entre autres.

Dans cette pièce à l’irrévérence taquine, l’auteur Jean-Philippe Lehoux et le metteur en scène Michel-Maxime Legault s’unissent pour nous offrir une histoire de transmission difficile et d’incompréhension: le testament d’une femme à l’aube de la vieillesse qui n’a plus rien à perdre. Irène sur mars, du Théâtre de la Marée Haute et des Productions à tour de rôle, a connu un beau succès l’été dernier à Carleton-sur-Mer et sera présentée au Théâtre d’Aujourd’hui du 28 février au 18 mars 2017.

Alors que son fils veut la placer dans une résidence pour personnes âgées, une femme annonce qu’elle s’est inscrite à un projet populaire de colonisation martienne. Et la voilà finaliste pour aller sur Mars! À l’approche d’un éventuel départ, elle organise une soirée d’adieu à la fois étourdissante et nostalgique au cours de laquelle elle en profite pour régler ses comptes avec ses propres démons et le monde qu’elle quittera

Une programmation culturelle variée!

C’est avec enthousiasme que les membres du conseil municipal vous invitent à découvrir la programmation de cet hiver. «Chaque saison, notre proposition culturelle vient stimuler le dynamisme culturel de la région et offre aux citoyennes et citoyens des expériences inédites. Que ce soit par l’entremise de lecture publique, de spectacle de danse ou par la présentation de documentaire, il importe de présenter des œuvres qui viennent développer l’intérêt pour les arts et la culture.», souligne le maire, monsieur Alain Larue.

La lecture de la pièce Irène sur mars est présentée gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.