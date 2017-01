Billets à la journée maintenant disponibles pour le Festirad de Saint-Gabriel

Après une prévente encore plus fructueuse que celle de l’an passé, la Ville de Saint-Gabriel annonce que les billets à la journée et la passe week-end à prix régulier sont désormais en vente.

Il est possible de mettre la main sur ses billets en ligne au www.festitrad.com, par téléphone au 450.759.6202 ou encore en personne à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, à la billetterie du Centre culturel de Joliette ou encore à la billetterie des Galeries Joliette.

De plus, les billets pour le brunch, au coût de 15 $, ou encore le laissez-passer pour la classe de maître de violon avec André Brunet sont également désormais disponibles, mais uniquement en ligne au www.festitrad.com. Le billet de la journée ou la passe week-end sont obligatoires pour participer à la classe de maître et profiter du brunch. Tous les détails sont sur le site Web de l’événement.

On se rappellera que le Festitrad a débuté sous les chapeaux de roues l’an passé avec près de 1 000 entrées de gens provenant de plus de 60 municipalités partout au Québec et une visibilité dans tous les grands médias nationaux.

Cette deuxième édition ne manquera pas de tomber sous le charme des amateurs de trad avec entre autres la présence des Campagnards, de De Temps Antan, du spectacle Saint-Côme s’invite à Saint-Gab et du retour fort attendu des Charbonniers de l’Enfer!

Présenté par la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et DERYtelecom, le Festitrad est mis en place par la Ville de Saint-Gabriel. Cette dernière tient d’ailleurs à remercier CFNJ, TC Media, l’Alchimiste et Tout ce qui s’imprime.