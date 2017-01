Floconnades 2017 : 2 jours d’activités pour fêter les joies de l’hiver!

La Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et Cible Famille Brandon sont heureux de convier toute la population à l’activité hivernale Les Floconnades les samedis 4 et 11 février prochains.



« Les Floconnades se renouvellent cette année afin de faire bouger encore davantage petits et grands. L’événement se tiendra sur 2 samedis de février afin de donner la chance au plus grand nombre de fêter en famille et entre amis les joies de l'hiver! Alors, habillez-vous chaudement... et venez jouer dehors avec nous », mentionnent en chœur monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, et madame Manon Rainville, mairesse de la municipalité de Saint-Gabriel-deBrandon.



« Pas besoin d'aller bien loin pour goûter aux joies d’activités hivernales gratuites en famille. Notre collaboration à l’événement Les Floconnades est une belle occasion pour Cible Famille Brandon d’inviter parents, enfants et grands-parents à profiter de l’hiver et de jouer dehors », souligne Manon Pagette, coordonnatrice de l’organisme.



Ainsi, le 4 février, toute la population est conviée à La Maison de la famille au 15 rue Monday, alors que jeux gonflables, animation en continue, glissade dans la rue (apportez vos traineaux et Crazy Carpet), lecture de contes, jeux sportifs avec le comité des pères et chasse aux trésors sauront amuser petits et grands. Soupe, chocolat chaud et tire sur la neige seront offerts gratuitement, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.



Puis, le 11 février, Les Floconnades se déplacent au parc Patrick-Gendron où des olympiades sont planifiées. Au programme : une panoplie d’activités toutes plus amusantes les unes que les autres, dont entre autres un jeu de poche géant, une course multisports, une course Bigfoot et un défi football. Du patin libre est également prévu à l’horaire.



Soupe et guimauves seront offerts gratuitement, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.



Les deux journées d’activités sont complètement gratuites. Aucune inscription n’est nécessaire.

Pour connaître tous les détails et l’horaire de la programmation, visitez le www.floconnades.com.