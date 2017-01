Prix du patrimoine: Votez pour votre coup de cœur!

Du 9 au 28 janvier, votez pour votre coup de cœur dans le cadre du Prix du patrimoine de la Ville de Joliette et courez la chance de remporter l’un des quatre chèques-cadeaux échangeables chez tous les commerçants du centre-ville!

Le nouveau Prix du patrimoine de la Ville de Joliette vise à récompenser les efforts de citoyens en matière de rénovation, restauration, conservation, préservation et mise en valeur du patrimoine matériel. Il permet également de souligner l’apport exceptionnel de citoyens dans la transmission, l’interprétation et la diffusion du patrimoine immatériel.

Du 9 au 28 janvier, le public sera ainsi invité à se rendre sur le site Internet de la Ville de Joliette, pour en savoir plus sur les nommés suivants et voter pour son coup de cœur:

- 323, boulevard Manseau

- 325, rue Saint-Thomas

- 132, rue Saint-Charles-Borromée Nord

- 398 à 400, boulevard Manseau

- Ensemble folklorique La Foulée

- Lanaudière : Mémoires et Racines

Rappelons que le coup de cœur du public de même que les grands gagnants de chacune des catégories seront dévoilés au courant de l’hiver.

Pour plus de détails concernant le Prix du patrimoine, possible grâce à l’entente de développement culturel entre la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications, consultez le www.ville.joliette.qc.ca/culture, section Notre patrimoine.