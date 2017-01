Portes ouvertes sur la création : découvrez le travail des artistes en résidence à Notre-Dame-des-Prairies!

Les portes ouvertes sur la création sont l’occasion de découvrir des œuvres inédites et de nouveaux talents, issus des résidences offertes aux artistes à l’Église. Depuis le printemps 2015, plus de 25 résidences de création ont été accordées à des artistes et collectifs d’artistes afin qu’ils puissent concevoir et développer leur projet artistique. Deux répétitions publiques sont proposées avec la nouvelle programmation culturelle de cet hiver au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies : découvrez la démarche de la danseuse Mélissandre Tremblay-Bourassa le jeudi 12 janvier à 19 h 30 et voyez le projet théâtral de Jean-François Boisvenue le jeudi 2 février à 19 h 30.

Portes ouvertes de Mélissandre Tremblay-Bourassa le 12 janvier

Graduée du Jeune Ballet du Québec, Mélissandre Tremblay-Bourassa œuvre professionnellement comme interprète, enseignante, chorégraphe, calleuse et animatrice depuis 2003. Accompagnée par Olivier Arsenault et Marie-Noëlle Bourque, Mélissandre Tremblay-Bourassa vous invite à découvrir sa recherche chorégraphique qui emprunte tour à tour à la gigue traditionnelle, au ballet classique et à la danse contemporaine.

Portes ouvertes de Jean-François Boisvenue le 2 février

Diplômé de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM en 2006, Jean-François Boisvenue et son équipe s’exerceront autour du projet d'oeuvre scénique "La dette de Dieu" qui explorera le thème du crédit et de l'endettement à travers une forme à la fois documentaire et poétique.

Soutenir la création artistique

Pour les membres du conseil municipal, ces résidences constituent un soutien concret à la création et permettent de renforcer les liens entre le public prairiquois et les artistes. Pour le maire, monsieur Alain Larue, il s’agit d’une facette essentielle du développement culturel à Notre-Dame-des-Prairies : «Les résidences de création à l’Église représentent non seulement un engagement fort envers le développement artistique en sol prairiquois mais sont également une opportunité formidable pour la population de faire des découvertes et de goûter la culture autrement.»

Les répétitions publiques de Mélissandre Tremblay-Bourassa et de Jean-François Boisvenue sont présentées gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.