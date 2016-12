Un bilan garant de succès pour la vieille chapelle de Ste-Marcelline

La municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare est très satisfaite du succès que connait la programmation musicale de la Vieille Chapelle. Elle en dresse un bilan fort positif, garant de succès pour les années à venir.

En février dernier, lors du lancement de la programmation 2016, la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare affichait neuf spectacles. Quelques mois plus tard, on annonçait déjà des dates supplémentaires puisque 3 spectacles affichaient COMPLET. Au total, en 2016, onze spectacles furent présentés à la Vieille Chapelle de Ste-Marcelline, dont sept le furent à guichet fermé. « En moyenne par spectacle, 85% des places sont vendues. Ce qui, dans le secteur de la diffusion, est excellent. » mentionne le maire Monsieur Gaétan Morin.

La Vieille Chapelle de Ste-Marcelline est une petite salle de spectacle qui permet une proximité sans pareil entre l’artiste et son public et qui est grandement appréciée de tous. « De plus en plus de gens de la région fréquentent notre salle pour son cachet unique et l’ambiance intime qui s’y crée les soirs de spectacles. C’est une salle unique avec une bel acoustique, tout près de chez eux. Notre salle plait aussi beaucoup aux artistes. Tous sont unanimes. Ils souhaitent avoir l’occasion de revenir à Ste-Marcelline et, tiennent à souligner son ambiance unique et l’accueil chaleureux qu’ils y reçoivent.» complète le maire.

La programmation 2016 de la Vieille Chapelle de Ste-Marcelline s’est terminée en beauté avec le spectacle du groupe The Lost Fingers présenté le 3 décembre dernier.

Un seul spectacle de la programmation 2017 est connu à ce jour, Le Piano et la Voix de Martin Deschamps, le 18 février à 20 h. Les billets sont d’ailleurs en vente dès maintenant. Le reste de la programmation 2017 sera dévoilée en février prochain. Pour l’achat de billets, la population est invitée à se rendre à l’hôtel de ville de Ste-Marcelline-de-Kildare, au Dépanneur de Ste-Marcelline ou à l’une des trois billetteries du Centre culturel de Joliette.