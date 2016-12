Les inscriptions sont ouvertes pour le Festi-Course

L’hiver est à nos portes; c’est maintenant l’heure de s’inscrire à la Festi-Course, l’événement sportif et familial présenté à Joliette le 4 février prochain, dans le cadre de la 35e édition du Festi-Glace de la MRC de Joliette. À vos souliers!

Dès maintenant, les coureuses et coureurs sont invités à s’inscrire aux différentes épreuves organisées à l’occasion de ce rendez-vous hivernal et festif:

Bout’chou (6 ans et moins)

2 kilomètres

5 kilomètres régulier

10 kilomètres – NOUVEAU!

Il est possible de s’inscrire en ligne au www.festiglace.ca. Jusqu’au 1er février, les participants bénéficient de tarifs réduits. À noter que la limite de participants est fixée à 200 personnes pour chaque épreuve, à l’exception de la course Bout’chou (illimitée).

Horaire de la journée

Les départs se feront à partir du parc Louis-Querbes (100, rue Fabre à Joliette). Mentionnons que le site ouvrira dès 7 h pour l’accueil des participants, la remise des dossards et les inscriptions tardives. Parmi les services offerts aux coureurs: médailles pour les participants de 17 ans et moins, collation, aire de stationnement, toilettes et chronométrage (dossard avec puce).

La programmation complète du Festi-Glace de la MRC de Joliette, laquelle se déroulera du 3 au 12 février prochain, sera dévoilée en janvier prochain en présence d’Étienne Boulay, porte-parole de la 35e édition. Plusieurs nouveautés et surprises au programme! Pour tous les détails, veuillez consulter le www.festiglace.ca.