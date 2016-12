Une balade culturelle à la Salle Rolland-Brunelle

Jusqu’au 20 décembre 2016, vous pouvez admirer les créations du sculpteur François Lauzier au Foyer de la Salle Rolland-Brunelle. Cette exposition est gratuite et s’inscrit dans le cadre de la balade culturelle proposée par le Marché de Noël de Joliette.

Après avoir obtenu un DEC en arts plastiques au début des années 80, François Lauzier approfondi ses connaissances tout au long de sa carrière en suivant différents perfectionnements en sculpture sur bois, joaillerie, taille de la pierre et dorure à la feuille. Ce sculpteur retrouve son inspiration dans la richesse et la complexité des formes issues de la nature. Il s’intéresse particulièrement aux mouvements de croissances et de transformations qui font que la matière évolue et se métamorphose.

En 2006, il obtient le 1er prix à l’Expo-concours de la Ville de La Prairie dans la catégorie sculpteur professionnel. En 2012, il remporte le Prix des Métiers d’art des Grands Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière, et en 2015, le 1er prix au concours L’art au parfum à Québec.

En 2016, François Lauzier est sélectionné par le Conseil des Métiers d’art du Québec pour participer au prestigieux salon de métiers d’art contemporain SOFA Chicago qui a eu lieu au États-Unis en novembre dernier.

L’artiste présente régulièrement des expositions solos et participe à différentes expositions collectives et salons.

En plus de cette exposition, et toujours dans le cadre de la balade culturelle, vous pouvez découvrir les dessous de la Salle Rolland-Brunelle lors d’une visite guidée. Cette activité est ouverte à tous et gratuite. Il est possible de visiter la salle les samedis et dimanches, de 12h à 17h, jusqu’au 18 décembre 2016.

Pour de plus amples informations sur la programmation 2016-2017 du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.