Exposition de photos des étudiants d’Arts, lettres et communication du Cégep à Joliette

Pour marquer la fin de la session d'automne, les étudiants du programme Arts, lettres et communication du Cégep à Joliette exposent leurs photographies dans le couloir d’entrée du Cégep, jusqu’au lundi 19 décembre, aux heures d’ouverture de l’établissement.

Avec le titre Regards, l'exposition de photographies réunit cinquante visions d'autant de photographes en herbe qui avaient comme défi de faire le portrait d'une personne qui les inspire. Les œuvres permettent de découvrir le regard très personnel des étudiants sur leur père ou mère, frère ou sœur, ami, enseignant ou mentor, chacune présentée avec une courte phrase qui résume le lien qui unit le modèle et le photographe.

Réalisée dans le cadre du cours Photo, l’exposition rassemble à la fois les étudiants du profil Cinéma et du profil Littérature. Depuis le début de la session d’automne 2016, ils se sont familiarisés avec les bases de la prise de vue en photographie numérique, avec les notions d’éclairage de studio et avec le traitement informatique des images.

Cette exposition est rendue possible grâce à l’appui de la direction du Cégep à Joliette dans le cadre des mesures d’aide à la réussite. En ciblant des étudiants en début de parcours collégial, ce projet vise à leur donner une première opportunité de faire voir leur travail de création en dehors de la salle de classe et ainsi les conforter dans leur choix académique.

L’exposition se terminera le lundi 19 décembre en soirée, alors que se tiendra la projection des films de fin de session des étudiants de l’option Cinéma, à 19 h, à la salle Calimarose. Les deux événements sont gratuits et ouverts au grand public.

Le programme Arts, lettres et communication du Cégep à Joliette

Le programme Arts, lettres et communication offre deux profils ciblés vers les tendances actuelles, capable de répondre aux attentes des étudiants les plus exigeants, soit Cinéma et Littérature.

D’une durée de deux ans, ce programme ouvre annuellement les portes à plus d’une centaine de baccalauréats, que ce soit dans le domaine des communications, du cinéma, de la télévision, du journalisme, des relations publiques et plus encore.

Pour plus de détails sur le programme :

Profil Cinéma : http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/arts-lettres-et-communication-option-cinema

Profil Littérature : http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/arts-lettres-et-communication-option-litterature

Pour constater le dynamisme du programme, la page Facebook du profil Cinéma peut aussi être visitée au www.facebook.com/joliettecinemamedias.