Les Trois Accords propageront le bonheur à Joliette

Le 29 décembre prochain, Les Trois Accords seront au Cabaret TELUS pour faire danser leur public sur leurs plus récentes créations tirées de l’album Joie d’être gai. Sur scène, leur performance n’aura jamais été aussi convaincante et divertissante. Leurs spectacles, où s’enchaîne une suite de succès radio, sont toujours mémorables. Impossible de résister à leur énergie, leur fougue et à la force de leurs mélodies!

Les Trois Accords se sont d’abord fait connaître avec Gros Mammouth Album. Depuis cet opus, le groupe a publié 5 autres albums, dont J’aime ta grand-mère et Joie d’être gai, paru le 20 novembre 2015. Ce dernier album est rassembleur et aussi étonnant que les précédents. Les fans, jeunes et vieux, entonneront d’une seule voix leurs hymnes à la fois drôles et touchants.

Pour de plus amples informations sur la programmation 2016-2017 du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.