La magie de Nicolas Noël

À la suite du succès des spectacles Mon histoire magique et La magie de la poussière d'étoiles, l'authentique père Noël sera de retour sur scène, le 27 décembre prochain à la Salle Rolland-Brunelle, pour vous dévoiler d’autres grands secrets.

Voyez un spectacle qui éblouira, une fois de plus, les petits et les grands. À travers des chansons rythmées, ce maître de Noël suscite toujours l'émerveillement des enfants et leur transmet de belles valeurs. Dans une ambiance féérique, dansez et chantez avec Nicolas Noël qui présente le spectacle familial incontournable du temps des Fêtes!

De plus, depuis le 22 novembre dernier, Nicolas Noël est la vedette d’une nouvelle série à la télévision de Radio-Canada. Jusqu’au 23 décembre, l’émission Les plus grands secrets de Nicolas Noël permet aux enfants de découvrir les mystères qui entourent le père Nicolas Noël. Chaque matin, il révèle un de ses plus grands secrets! Chacun des épisodes est un récit qui répond aux questions soulevées par les petits et grands au fil des ans. Tous seront éblouis par la magie des histoires et des chansons du seul et unique maître de Noël.

