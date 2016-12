Célébrez Noël avec Marc Hervieux, Kim Richardson et la Sinfonia de Lanaudière!

Le 20 décembre prochain, à 20h, Marc Hervieux et Kim Richardson, accompagnés de la Sinfonia de Lanaudière, seront à la Salle Rolland-Brunelle afin de célébrer le temps des fêtes avec leur spectacle Noël Big Band Swing.

Noël Big Band Swing est le party tout indiqué du temps des fêtes avec deux artistes qui brûlent la scène. Lors de cette soirée, vous entendrez de grands classiques de Noël dans une ambiance chaleureuse où le son vibrant du big band remplira vos oreilles et votre cœur.

La Sinfonia de Lanaudière

La Sinfonia de Lanaudière est un orchestre de chambre établi, comportant entre quinze et trente-cinq musiciens professionnels et dont la croissance constante lui permet de plus en plus de s’affirmer en tant qu’orchestre symphonique de la région. Les premières chaises de la section des cordes sont tenues par les membres du célèbre Quatuor Claudel-Canimex.

Marc Hervieux

Découvert par le public en 2009, Marc Hervieux a à son actif sept albums dont A Napoli et Tenor Arias, tous deux récipiendaires du Félix Album de l’année – Classique/Vocal. Le chanteur s’est produit à plusieurs reprises autour du globe et a eu la chance d’unir sa voix à celle de Gilles Vigneault, Ginette Reno et Paul Daraîche. En plus de chanter, le ténor anime l’émission radiophonique Mes plaisirs diffusée la fin de semaine en matinée sur les ondes de Radio-Classique.

Kim Richardson

Kim Richardson a commencé sa carrière comme actrice et danseuse dans les théâtres de la région de Toronto. C’est à l’adolescence qu’elle se découvre davantage comme chanteuse, performant à ce moment dans des bars. Elle obtient son premier Juno dans la catégorie Interprète le plus prometteur de l’année et récidive l’année suivante en obtenant le Juno du Meilleur enregistrement R&B/Soul. Elle en obtiendra un troisième en 1994 pour le Meilleur album Jazz contemporain. Pendant sa carrière, la chanteuse accompagnera aussi plusieurs artistes tels que Céline Dion, Corey Hart, Isabelle Boulay, Éric Lapointe et Ginette Reno.

Pour de plus amples informations sur la programmation 2016-2017 du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.