Célébrez Noël en famille avec Les réveillons de monsieur Desneiges!

L’heure sera à la fête au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies avec la présentation du spectacle de danse, conte et musique Les réveillons de monsieur Desneiges le samedi 17 décembre prochain à 19 h 30. Toute la famille est invitée à plonger dans un univers féérique et à s’émerveiller de la magie de Noël en compagnie de l’Ensemble traditionnel La Foulée. L’entrée est gratuite sur contribution volontaire.

Cette toute nouvelle production de l’Ensemble traditionnel La Foulée met à l’honneur la danse et la musique dans un conte empreint de l’esprit des Fêtes. Acteurs/actrices, danseurs/danseuses, gigueurs/gigueuses et musiciens/musiciennes se côtoieront sur scène pour vous raconter la plus belle des histoires.

Il tombe une douce neige sur le boulevard Barrette la veille de Noël et Albert se prépare au boulot. Seul dans sa cuisine, il se remémore des souvenirs bien encrés dans sa caboche d'une soirée où tous fêtent en famille alors que lui travaille. Lors de cette soirée magique, il vous invite dans sa mémoire, emmitouflé de beaux souvenirs et de rêveries, à revivre avec lui en musique, en histoires, et en danses le réveillon des Prairiquois à travers le temps.

La culture À la mesure des familles à Notre-Dame-des-Prairies!

Offrir des activités s’adressant à toute la famille est un aspect important du développement culturel à Notre-Dame-des-Prairies. Chaque saison, des spectacles pour les jeunes comme pour les moins jeunes sont présentés dans différentes disciplines, que ce soit en danse, théâtre ou arts de la scène. Pour les membres du conseil municipal, favoriser l’accès à la culture à tout âge est une façon de rester À la mesure des familles.

À propos de l’ensemble traditionnel La Foulée

L’Ensemble traditionnel La Foulée se voue entièrement à la promotion, à la diffusion et à la valorisation du folklore québécois par l’enseignement et la pratique de la danse, de la gigue et de la musique traditionnelle québécoise.

Le spectacle Les réveillons de monsieur Desneiges est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.