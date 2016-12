Nouvelle exposition à la Maison Louis-Cyr : Noël et ses traditions

Du 2 décembre 2016 au 15 janvier 2017, la chambre de Louis Cyr se transformera en un décor féérique de Noël. L’exposition immersive Noël et ses traditions, présentée au 2e étage de la Maison Louis-Cyr, saura plaire aux jeunes enfants de 2 à 99 ans.



La période des Fêtes est à la fois synonyme de traditions et de réjouissances. On se réunit en famille, autour du sapin décoré, on s’offre des cadeaux, on partage la bûche…



L’exposition Noël et ses traditions répond, entre autres, aux questions suivantes :

Pourquoi célèbre-t-on la date du 25 décembre?

Quelles sont les origines du sapin de Noël?

D’où viennent les boules de Noël?

Pourquoi donne-t-on des cadeaux à cette occasion?

D’où vient l’idée de la bûche de Noël?

Quelle est la source des légendes de lutins malins?



Depuis des siècles, nous répétons ces traditions. Elles sont maintenant bien ancrées dans nos mœurs. Mais d’où nous viennent-t-elles? L’exposition Noël et ses traditions est un parfait prétexte pour se plonger pleinement dans l’ambiance des Fêtes!



Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.