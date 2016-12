Un concert unique à l’Abbaye Val Notre-Dame!

Les 19 et 20 novembre dernier, un moment musical historique a vu le jour à l’Abbaye Val Notre-Dame : un concert, présenté par le Club Voyages Albatros, réunissant l’organiste Mireille Lagacé, âgée de 81 ans, et le violoncelliste Stéphane Tétreault, 23 ans, dans un concert tout Bach. L’idée venait de Mme Lagacé et le résultat fût spectaculaire, le lieu se prêtant merveilleusement à l’écoute de ces œuvres choisies avec soin par les deux musiciens. Les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame, située à St-Jean-de-Matha, nous ont également fait découvrir leurs produits lors des goûters d’après-concert : un régal!

Pour nos trois derniers concerts de la saison, un mini-abonnement est maintenant disponible au coût de 74.30$. Nous vous rappelons que tous les concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans lorsqu’un adulte les accompagne. Veuillez le mentionner lors de votre achat. Des rabais sont aussi prévus pour les moins de 30 ans. Informations à la billetterie de la Salle Rolland-Brunelle : 450-759-6202 (1).

Chaque année, la Société Musicale Fernand-Lindsay - Opus 130 offre, en partenariat avec le Centre culturel de Joliette, la Série classique Fernand-Lindsay, cinq concerts à des prix concurrentiels avec de grands noms de la musique classique, assurant également une place de prestige aux talents lanaudois ainsi qu’à ceux de la relève émergente.