Le Cirque Éloize s’installe au CCJ à l’été 2017

C’est avec un immense plaisir et une certaine excitation que le Centre culturel de Joliette (CCJ) dévoile son spectacle pour la saison estivale 2017. Du 11 août au 3 septembre 2017, le diffuseur aura la chance d’accueillir entre ses murs Saloon, la nouvelle création du Cirque Éloize.

Soyez des nôtres à l’été 2017

Après une première canadienne de Saloon au Festival Western de Saint-Tite en septembre 2016 et une tournée mondiale, le Cirque Éloize est de retour en sol québécois avec sa plus récente création. C’est à Joliette que le Cirque Éloize entamera sa tournée au Québec. Il s’agit d’une première pour le CCJ qui n’a jamais présenté de Cirque lors de sa période estivale. Le diffuseur est d’ailleurs plus qu’enthousiaste d’offrir un spectacle de calibre international en partenariat avec un chef de file du cirque contemporain. Depuis 1993, le Cirque Éloize crée des spectacles touchants et empreints de poésie. S’appuyant sur les talents multidisciplinaires de ses artistes, le Cirque Éloize exprime sa nature novatrice à travers la théâtralité et l’humanité. Il conjugue de manière inédite et originale les arts du cirque à la musique, à la danse et au théâtre. Le Cirque Éloize a remporté de nombreux prix internationaux et a été acclamé dans plus de 500 villes et 50 pays. L’association entre le Cirque Éloize et le CCJ permettra donc de présenter, possiblement sur plusieurs années, des événements et spectacles rassembleurs qui marqueront la mémoire des gens, en plus d’être un fort attrait touristique pour la région.



Une cavale au cœur du Far West

Dans une mise en scène d’Emmanuel Guillaume, sous la direction artistique de Jeannot Painchaud et la direction musicale d’Éloi Painchaud, la onzième création originale du Cirque Éloize s’inspire de l’univers du Far West. Ce spectacle met en scène onze talentueux acrobates et musiciens sur scène qui éblouiront à coup sûr un public de tous âges. Selon Jeannot Painchaud, «Saloon est un terrain de jeu pour un travail d’exploration artistique. C’est l’énergie physique de l’acrobatie combinée à la poésie de l’approche théâtrale, ponctuée d’humour et accompagnée des racines musicales de notre enfance». Les spectateurs se retrouvent plongés dans une Amérique en pleine construction. Le Far West est en ébullition. Le chemin de fer se développe. Une ville s’anime, le Saloon ouvre ses portes. Lieu de rassemblement et de rencontres, le Saloon devient le théâtre de toutes les histoires. L’énergie contagieuse de la musique folk, aux airs de Johnny Cash et Patsy Cline, donne le ton à une comédie acrobatique qui entraînera les spectateurs dans une course folle!



Prévente de Saloon

Si vous désirez embarquer dans cette aventure au Far West, sachez que les billets pour Saloon sont déjà en vente au CCJ. De plus, jusqu’au 3 décembre, profitez d’une prévente offrant 20 % de rabais sur les tarifs suivants : régulier, membre, étudiant et enfant. Des forfaits spécifiques aux groupes corporatifs et récréatifs sont également offerts afin d’offrir une expérience de sortie des plus divertissantes.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.