La Ville de Notre-Dame-des-Prairies présente «Néant» de Dave St-Pierre

Le jeudi 1er décembre 19 h 30, découvrez «Néant» du danseur et chorégraphe Dave St-Pierre, grâce à la présentation d’extraits du spectacle et d’échanges avec celui que l’on surnomme l’enfant terrible de la danse. C’est au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies qu’aura lieu cette prestation de danse contemporaine qui s’adresse à un public adulte (nudité).

Cette représentation à Notre-Dame-des-Prairies est l’occasion pour le danseur de présenter des extraits de «Néant». Spectacle hybride oscillant entre la danse, le théâtre et la performance, «Néant» est ce corps humain, petite parcelle de matière, où se trouvent l’immensité, le potentiel de tout détruire et recommencer. Supporté par les images et projections de son comparse Alex Huot, Dave St-Pierre, seul sur scène, articule son corps et sa pensée autour du thème de la solitude et de l’identité.

À propos de Dave St-Pierre

Dave St-Pierre a dansé, entre autres, avec Brouhaha Danse, Jean-Pierre Perreault et Daniel Léveillé (1994-2004). En 2004, il fonde la compagnie Dave St-Pierre Inc. Les pièces La pornographie des âmes (2004), Un peu de tendresse bordel de merde (2006) et Foudres (2012) sont présentées dans plusieurs théâtres et festivals prestigieux tel que le Festival D’Avignon, le Théâtre de la Ville à Paris et le Sadler’s Wells Theatre à Londres. Depuis 2013, il se lance, avec son comparse/artiste Alex Huot, dans la conception et la réalisation de courtes vidéos, amalgame de chorégraphie, de collage et d’animation d’images numériques, sous le pseudonyme Dear Deer You Die.

Découvrir de nouveaux talents

Pour les membres du conseil municipal, la tenue de spectacles variés au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies permet à la population prairiquoise et du grand Joliette d’avoir accès à des œuvres uniques et novatrices. La présentation d’un spectacle de danse tel que celui de Dave St-Pierre démontre la volonté de favoriser un accès à des productions réalisées par des artistes professionnels reconnus dans leur domaine. «De nombreux efforts sont faits en matière de culture pour diversifier notre offre et plaire tant aux amateurs de théâtre, de musique et que de danse. Présenter «Néant» de Dave St-Pierre est une belle occasion pour la population de découvrir un artiste grandiose de la danse contemporaine au Québec.», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

Le spectacle de danse «Néant» est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.