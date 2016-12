Créer à Joliette: trois nouvelles capsules!

Culture à l’honneur: la Ville de Joliette continue de soutenir les artistes joliettains et dévoile trois nouvelles capsules vidéographiques réalisées dans le cadre de son initiative Créer à Joliette.

En partenariat avec Synop6, ces capsules mettent en lumière le parcours et les inspirations artistiques de Jacques Landry, Gisèle L’Épicier et Les Bordéliques, artistes influents dans leurs disciplines respectives.

Dévoilées au public le 17 novembre à la Brasserie artisanale Albion, mentionnons que celles-ci seront prochainement diffusées sur le portail culturel, sur la page Facebook de la Ville de Joliette ainsi que sur toutes les plateformes susceptibles d’offrir une belle vitrine aux artistes!

Politique culturelle

Le projet Créer à Joliette – dont l’un des objectifs est de rendre la culture plus accessible tout en valorisant l’identité et la vitalité culturelle – est possible grâce à la politique culturelle de la Ville de Joliette et à son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Pour visionner les capsules ou pour en savoir davantage sur la politique culturelle de la Ville de Joliette, veuillez consulter le www.ville.joliette.qc.ca/culture.