Un concert de Noël festif à Joliette

Noël approche. On imagine Bach et Haendel déambulant dans les rues animées, regorgeant de victuailles. Derrière les fenêtres illuminées des maisons, on devine l’odeur de cuisson des festins qui mijotent.

En passant devant une église, on entend de l’orgue et des chants joyeux. Tous préparent la venue du Messie. Lobet den Herrn, Louez le Seigneur! Alleluia! C’est l’heure de célébrer la naissance du Sauveur. Bach, Haendel, Berlioz, Lully, Rameau, Tallis, Mendelssohn, tous ces grands compositeurs classiques, auxquels s’ajoutent de plus modernes, comme Bruckner, Fauré, Rutter et bien d’autres, unissent leur génie pour chanter le mystère de la crèche.

Le Chœur du Musée d’art de Joliette s’inscrit dans cette longue tradition en présentant aux Lanaudois un concert de Noël reflétant à la fois la solennité et l’allégresse de cet événement.

Créé en 1999, Le Chœur du Musée d’art de Joliette, qui regroupe plus de 50 choristes de haut niveau, chantera sous la direction de son nouveau chef, Jean-Pascal Hamelin, un musicien de grand talent qui mène parallèlement une carrière de chef d’orchestre, chef de chœur, pianiste de concert et commentateur musical à la radio de Radio-Canada. Le chœur sera accompagné par Jacques Giroux, titulaire des orgues de la Cathédrale de Joliette depuis près de 20 ans, dont la réputation dépasse largement la région lanaudoise. Le Chœur des jeunes se joindra au chœur des adultes pour ce concert.

C’est un rendez-vous à l'Église Notre-Dame des Prairies, dont l’acoustique est exceptionnelle, le samedi 10 décembre à 20 heures. Coûts d’entrée : 15$ à 35$. Les jeunes âgés de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des choristes du Chœur, à la réception du Musée d’art de Joliette et à la Librairie MARTIN Express aux Galeries Joliette. C’est un événement à inscrire sans faute à votre agenda, souligne Michèle Daneau, présidente CMAJ, offrez-vous cette pause de belle musique chorale à quelques semaines de Noël. Je profite de cette occasion pour remercier la Caisse Desjardins de Joliette, partenaire principal du CMAJ depuis plusieurs années, pour son soutien précieux.