L’histoire de la MRC de D’Autray dévoilée aux enfants

Lors du jour du Souvenir, une quarantaine d’étudiants de l’école primaire de la Source à Lanoraie se sont déplacés au pavillon Jean-Bourdon afin d’assister au lancement du livre Odyssée d’autréenne, une œuvre ludique et éducative de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray rédigée et illustrée par le bayollais Alex S. Girard. Par la même occasion, le projet de fiches pédagogiques, réalisé par Annie-C. Gagnon de la troupe Avatar Théâtre sur mesure, a été présenté.

Les objectifs principaux de ces deux outils destinés aux enfants de 6 à 12 ans sont la stimulation de la lecture chez les jeunes ainsi que la maîtrise de l’histoire, de la culture et du patrimoine rattachés au territoire d’autréen.

Pour arriver à ses fins, la MRC a sélectionné deux professionnels lanaudois; Alex S. Girard a notamment illustré et coédité l’ouvrage à succès Créatures fantastiques du Québec conjointement avec Bryan Perro tandis qu’Annie-C. Gagnon de la Troupe Avatar a à son actif plusieurs années d’expérience dans le domaine des arts de la scène et de l’animation d’activités.

Parmi les sujets abordés dans Odyssée d’autréenne, notons le vécu des Amérindiens, les seigneuries, les contes et légendes, le patrimoine bâti, les personnages historiques et d’autres faits nombreux. Afin d’optimiser la qualité du contenu livré à ses lecteurs, la MRC a bénéficié de l’expertise de M. Claude Daigneault de Lanoraie et de M. Simon Leduc, historien, demeurant à Mandeville.

En guise de complément, cinq fiches pédagogiques ont été développées afin de permettre aux enseignants de réaliser des activités en lien avec les thèmes abordés dans le livre. Ces dernières permettront aux lecteurs de tester leurs habiletés, entre autres, en écriture, en mathématiques, en dessin et en musique. Des feuilles reproductibles ont été conçues pour chacune des fiches afin de se préparer rapidement à réaliser les activités.

Au cours des prochains mois, un arrimage avec les écoles primaires et les bibliothèques du territoire sera fait afin que l’ensemble des enfants ait accès à ces outils.

« C’est si agréable et satisfaisant de voir autant de gens mettre la main à la pâte pour assurer l’accessibilité et l’appropriation de l’histoire de leur milieu », a soutenu M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel lors du lancement.

Ce projet fait suite à une proposition reçue lors des consultations publiques ayant mené à l’entente de développement culturel liant la MRC au ministère de la Culture et des Communications du Québec.