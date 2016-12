Baby-sitter : une lecture à ne pas manquer à Notre-Dame-des-Prairies!

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous convie au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (Église) pour la lecture de la pièce Baby-sitter, le jeudi 24 novembre à 19 h 30. Cette comédie grinçante qui nous plonge au coeur de la question du féminisme et de la confusion qui l’entoure est une pièce à la fois irrévérencieuse, drôle et déstabilisante.

Baby-sitter, texte développé dans le cadre d’une résidence d’auteur à La Manufacture, a été présenté avec succès au Festival du Jamais Lu et sera porté à la scène dans une mise en scène de Philippe Lambert au Théâtre La Licorne du 18 avril au 6 mai 2017. La lecture qui sera présentée prochainement à Notre-Dame-des-Prairies est une belle occasion pour les amatrices et amateurs de théâtre de la région de découvrir cette pièce, ici, près de chez eux. Composée d’une belle distribution, Baby-sitter met en vedette David Boutin, Isabelle Brouillette, Victoria Diamond et Steve Laplante.

Cédric, un gars ordinaire, habituellement peu bavard, perd son emploi à cause d’une vidéo sexiste devenue virale. Repentant, guidé par son frère Jean-Michel, un journaliste vedette qui se prétend féministe, Cédric plonge dans une introspection douteuse. Nadine, sa conjointe en manque d’attention, écœurée de tous ces faux bons sentiments et horrifiée par l’idée de subvenir aux besoins de son mari, fait elle aussi un coup d’éclat. Elle est congédiée à son tour. Par chance, Émy, irrésistible baby-sitter à la très belle voix, est là pour sauver les meubles.

Découvrir le théâtre autrement

Pour les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, la présentation de lectures publiques permet de découvrir le théâtre et la littérature d’une façon différente. Le maire Alain Larue mentionne : «Nous proposons des rencontres inédites à la population prairiquoise et de la région avec la tenue de lectures publiques. Il s’agit d’une belle occasion de mettre en lumière des productions locales, mais également de permettre un accès à des œuvres produites à l’extérieur.»

La lecture de la pièce Baby-sitter est présentée gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.