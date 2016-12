Contes lumineux et réconfortants d’Isabelle Crépeau

Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureux de s’associer à Lanaudière : Mémoire et Racines pour une deuxième édition des veillées de contes. La série se terminera avec le spectacle «Chasse-Galerie… et autres sorcelleries pour passer l’hiver» d’Isabelle Crépeau le jeudi 1er décembre prochain, 20h.

Cette conteuse québécoise cumule maintes expériences en animation. Elle a, entre autres, performé dans de nombreux spectacles, a dispensé divers ateliers tout en offrant des séances de formation. Peut-être avez-vous lu l’une de ses chroniques dans Lurelu, revue spécialisée en littérature jeunesse.

Isabelle Crépeau croit au pouvoir des contes : ils transforment ceux qu’ils touchent. Inspirée par la nature et les gens d’ici, elle raconte des histoires étranges et merveilleuses qui font naître des étoiles dans les yeux des grands comme dans ceux des enfants. Au bord d’un feu de camp, sur une scène, dans un café, une classe, une bibliothèque, elle ensorcèle l’auditoire et l’emporte dans un univers magique et sauvage dont on revient ravis…

À l’approche du solstice d’hiver, une chaude soirée de contes lumineux et réconfortants pour donner aux adultes l’envie de croire à nouveau à la magie de décembre.

La représentation s’adresse à un public adulte.

Les billets, au coût de 18 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.