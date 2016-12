René Simard s'arrête à Joliette

Dans le cadre de son grand retour sur scène, René Simard s’arrêtera avec son spectacle «Nouveau rêve» à la salle Rolland-Brunelle de Joliette le 17 décembre prochain

Au menu : ses grands succès, des projections d’archives visuelles, des extraits de comédies musicales, des chansons de son dernier disque et bien évidement une bonne dose d’humour.

De retour très bientôt sur les planches, René Simard se rendra aux quatre coins de la province pour présenter Nouveau rêve, un spectacle tout neuf où il proposera un formidable survol de ses 45 années de carrière.



« Ça fait plus de 25 ans que je ne suis pas monté sur scène en solo. J’ai hâte. J’ai vraiment très hâte. Ce spectacle, c’est un amalgame de tout ce que je suis, de tout ce que j’ai vécu, en 45 ans de carrière. Je veux chanter qui je suis maintenant, mais également qui j’étais. Aussi, j’aime rire et il va y avoir une bonne dose d’humour ! Ce n’est pas un show humoristique, entendons-nous. Mais j’ai goûté aux Bye Bye, aux galas Juste pour rire, l’humour a toujours fait partie de ma vie. Et ça en fera toujours partie ! » — René Simard



Le public aura droit à une sélection de chansons d’aujourd’hui et d’hier, ayant aussi le bonheur d’entendre René Simard chanter des extraits de certains titres pour la première fois depuis l’enfance. Pensons à L’oiseau, Ma petite Japonaise ou Mon nom est Pascale ! En plus de plusieurs clins d’œil aux succès qui ont ponctué son parcours, René Simard présentera des chansons de son plus récent album, Nouveau rêve, lancé en mai. Ce sera aussi l’occasion pour cet artiste d’une grande polyvalence d’interpréter des fragments choisis de comédies musicales qui l’ont marqué ou auxquelles il a participé, telles que Chantons sous la pluie et The Phantom of the Opera. Au fil de ce spectacle appuyé ponctuellement en images et en projections vidéo, le chanteur abordera avec humour et dérision certains thèmes plus personnels. Son quotidien, ses enfants, l’impact de la publicité dans sa vie, le Japon, son incursion aux États-Unis… Ça promet !

Le spectacle Nouveau rêve, l’occasion pour René Simard d’en réaliser un grand!

René Simard réalisera un de ses grands rêves avec ce nouveau spectacle : celui de danser sur scène avec Rosalie, sa fille de 24 ans qui, malgré sa surdité, pratique la danse depuis l’âge de 4 ans ! Boursière à l’école de danse Suzie Paquette, Rosalie a participé à plusieurs spectacles avec l’école et elle a très hâte de collaborer avec son père sur la tournée Nouveau rêve