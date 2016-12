Thèmes de films symphoniques au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption

La Sinfonia de Lanaudière poursuit son automne chargé avec une incursion dans l’univers musical du 7e art. Présenté par la Banque TD, Thèmes de films symphoniques propose un spécial cinéma en grande pompe avec un orchestre de 40 musiciens le 20 novembre prochain au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption.



«Bien plus qu’une bande-annonce, vous aurez droit à un panorama de grands thèmes qui ont marqué l’histoire du cinéma avec John Williams, Ennio Morricone, Bill Conti, Michel Legrand et Nino Rota», explique Stéphane Laforest, chef de l’orchestre.



Générosité Lanaudière L’orchestre dresse un bilan plus que positif de son 9e grand souper-bénéfice annuel. Plus de 315 personnes se sont réunies au club de Golf Montcalm de Saint-Liguori le 21 octobre dernier à l’invitation du président d’honneur Alain Raîche afin de soutenir l’orchestre de la région.



«Nous sommes infiniment reconnaissants de la générosité de tous et de la grande mobilisation autour de l’orchestre, souligne Stéphane Laforest, chef fondateur, directeur artistique et général de l’orchestre. Merci!» Grâce à l’implication significative de M. Raîche, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, l’orchestre a largement dépassé ses objectifs. En tout, c’est plus de 28 000$ de bénéfices récoltés au cours de cette soirée de célébrations. Cette somme servira à consolider et pérenniser la mission de l’orchestre et une partie sera placée au Fonds communautaire de Lanaudière.



Concerts de plus L’orchestre qui vient de terminer une tournée de quatre concerts à Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Sulpice, est appelé à participer à deux concerts supplémentaires cet automne. D’abord le 3 décembre dans un programme double, La Sinfonia de Lanaudière accompagnera Bruno Pelletier, Nadja, Brigitte M, Paul Daraîche, Michaël et Patsy Gallant dans les grands classiques de Noël à la Maison Symphonique de Montréal. Puis le 8 décembre, c’est à l’église Saint-Henri-de-Mascouche que se produira l’orchestre avec le ténor Keven Geddes et Stéphanie Bédard.