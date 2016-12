Découvrez le grand peintre et sculpteur québécois Marcel Barbeau

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) vous propose une occasion unique de découvrir le grand peintre et sculpteur québécois Marcel Barbeau. Le 12 novembre prochain, participez à une rencontre-causerie au Musée d’art de Joliette autour de Marcel Barbeau et de l’exposition temporaire Marcel Barbeau. Vibrato.

Dès 15 h, assistez à une visite commentée de l’exposition Marcel Barbeau. Vibrato en compagnie de la commissaire de l’exposition, Marie Hélène Foisy. Puis, découvrez l’artiste autrement à travers une discussion réunissant deux historiennes de l’art spécialistes, Ninon Gauthier et d’Andréanne Roy.

Marcel Barbeau. Vibrato

Présentée du 1er octobre 2016 au 8 janvier 2017 au Musée d’art de Joliette, Marcel Barbeau. Vibrato plonge les visiteurs dans l’univers éclaté et coloré de l’artiste. Réalisée à partir des œuvres de la collection permanente du MAJ, l’exposition propose un regard sur la période new-yorkaise de l’artiste.



Le Musée d’art de Joliette

Le MAJ est le plus important musée d’art situé en région au Québec. Étant un acteur important dans la conservation, la diffusion et la mise en valeur des arts visuels au Québec, le Musée propose plusieurs activités culturelles et éducatives pour tous.



Déroulement

15 h à 15 h 30 : Visite guidée de l’exposition Marcel Barbeau. Vibrato par la commissaire

15 h 30 à 16 h 30 : Rencontre-causerie avec deux historiennes de l’art

L’accès à cette activité est gratuit pour les membres et payant pour les non-membres. Afin d’obtenir plus d’informations, rendez-vous en ligne au www.museejoliette.org.