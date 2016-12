Un 6 à 8 avec François Jalbert et Jérôme Beaulieu au CRAPO

Le vendredi 11 novembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec François Jalbert et Jérôme Beaulieu, deux figures de proue de la jeune génération du jazz montréalais, respectivement à la guitare et au piano. Se côtoyant dans de nombreux projets créatifs à Montréal, François Jalbert et Jérôme Beaulieu proposent un répertoire acoustique de compositions et de standards, puisant tant du côté du swing, du manouche que du folk.

Révélation Radio Canada 2013, Jérôme Beaulieu a publié deux albums en trio et multiplie les collaborations. François Jalbert a publié son premier album en quartet en 2012 et est impliqué dans de nombreux projets créatifs à Montréal. L'entrée est à contribution volontaire.

Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515.

Site internet crapo.qc.ca.