La Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière a tenu cette année une rencontre culturelle couronnée de succès

Parce que ses archives ont été conservées et administrées durant plus de 50 ans à même les voûtes de l’évêché de Joliette, la trame historique de la Société d’histoire de Joliette - De Lanaudière est intimement liée à celle du clergé catholique local.

Aussi, dans le cadre de son activité bénéfice annuelle 2016, la société d’histoire a eu l’idée de tenir son évènement dans l’enceinte de l’évêché.

Ainsi, le 14 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de Monseigneur Raymond Poisson, Évêque de Joliette, les membres du conseil d’administration de la Société accueillaient 90 personnes à l’évêché de Joliette pour une visite guidée des lieux, un coquetel et un repas festif. Le prix du billet était de 75$.

Par petits groupes d’environ 15 personnes, la visite a tout d’abord permis aux invités de se familiariser avec les quatre phases de l’histoire du bâtiment, à savoir : sa construction à titre de presbytère (1878-1880), les travaux de transformation en évêché à l’aurore du diocèse (1906-1922), la construction de l’aile de brique (1922-1953) et la dernière phase en 1953, comportant une modernisation signée par les architectes René et Gérard Charbonneau et du Père Wilfrid Corbeil.

Par la suite, les participants ont pu admirer les œuvres d’art et le mobilier qui garnissent les deux premiers étages du palais épiscopal ainsi que la chapelle de l’évêque. Pour certains participants, l’heure était aux souvenirs, considérant que c’était dans cette même chapelle qu’ils avaient reçu le sacrement du mariage.

Un coquetel dans la sacristie de la cathédrale complétait la visite. Des objets d’art sacré et des vêtements liturgiques avaient été exposés et une projection de photographies historiques portant sur la vie des évêques roulait en boucle. Au son des violons de membres de la famille Riberdy, les participants ont eu droit à une dégustation de fromages de la maison Du champ à la meule pour accompagner le vin d’honneur.

Les participants se sont ensuite rassemblés à la salle Emmaüs de l’évêché pour partager un repas festif. Des capsules historiques illustrées par les archives de la Société et une vente de billets pour le tirage d’une oeuvre de l’artiste Jeannette Beauséjour ont complété le divertissement des convives.

Si la totalité des billets s’est rapidement vendu, notons qu’une somme de 4 400$ a pu être amassée grâce à l’activité.