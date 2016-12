Un rendez-vous à ne pas manquer avec Jean Barbe aux Déjeuners littéraires

Les Déjeuners littéraires accueilleront l’auteur Jean Barbe pour le deuxième rendez-vous de la saison le samedi 12 novembre à 9 h 30 au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (Église). L’interprétation d’extraits du livre par un comédien professionnel et des échanges avec l’auteur vous permettront de découvrir ses écrits d’une manière tout à fait unique.

Jean Barbe est écrivain, éditeur pour la maison Leméac et journaliste culturel. En plus d’avoir signé plusieurs articles dans la presse écrite et dans certaines revues, il a publié des ouvrages de différents types: un essai biographique, un recueil d’articles, mais surtout des romans. Son ouvrage le plus marquant, maintes fois récompensé, s’intitule Comment devenir un monstre. Jean Barbe a aussi contribué à de nombreuses émissions et documentaires à Radio-Canada et a été à la barre de l’émission Tout le monde tout lu! sur MATV.

L’activité est gratuite avec contribution volontaire pour les participantes et participants et débute à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies à 9 h 30 pour le petit-déjeuner composé de fruits frais, viennoiseries, jus et café. Commence ensuite à 10 h la lecture d’un extrait du livre par le comédien Pascal Parent suivie d’une discussion et d’une séance de signature.

Si possible, réservez votre place auprès du personnel de la bibliothèque au 450 758-3670 ou en ligne avant le mercredi précédant la rencontre. Ne manquez pas le denier rendez-vous de la saison le 3 décembre pour en savoir davantage sur la romancière Johanne Seymour. Quatre autres rendez-vous sont prévus à l’hiver et au printemps 2017.Pour plus d’information sur les Déjeuners littéraires, suivez la page Facebook de la Ville ou visitez le www.notredamedesprairies.com

Les Déjeuners Littéraires sont une initiative de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en collaboration avec la marraine de l’événement, l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly. Ce projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.