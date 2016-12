Christian Proulx en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie

Avec son parcours atypique, Christian Proulx, auteur-compositeur-interprète lanaudois, suscite beaucoup d'intérêt. Psychoéducateur et passionné par les relations humaines, il a été profondément inspiré par le cheminement des hommes et des femmes. « Être témoin du combat de ces personnes qui font preuve de résilience et assister à leurs victoires au quotidien est pour moi très inspirant », nous confie-t-il. D'ailleurs sa chanson, La Résilience, sera utilisée lors du colloque annuel en prévention du suicide qui se déroule le 2 novembre prochain à Joliette.

Il a œuvré avec grand enthousiaste auprès des jeunes et leur famille en Centre Jeunesse, dans différents milieux scolaires puis, pendant plus de 15 ans en CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux). Des chansons s’inscrivent alors dans sa tête, nourrissant cet amour pour la musique, encore et toujours. Il enseigne aujourd'hui au Cégep régional de Lanaudière de Joliette en Technique d'éducation spécialisée et tente de transmettre aux futurs intervenants sa passion soit : « Mettre de l’avant le thème que bien souvent, l’humain n’a simplement besoin que d’un petit coup de pouce pour avancer, pour s’extérioriser et exprimer le meilleur de lui-même ! »

Il montera sur scène, le temps de nous dévoiler quelques chansons inédites de son prochain album. Ce nouvel opus « Au bout du monde » sera lancé au printemps 2017. Entouré de musiciens d’expérience, il livre, en spectacle, une poésie empreinte d’une grande sensibilité où des parcelles de vie, captées ici et là, défilent sur une musique pop-folk. Un artiste à découvrir et à surveiller au cours des prochains mois. En spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie le vendredi 4 novembre à 20 h et en supplémentaire, le 21 avril prochain à 20 h. Information : chasse-galerie.ca ou (450) 586-9569.

Grand gagnant du concours « Les Étoiles de demain » en 2003 avec ses chansons, il remporte quelques semaines plus tard le premier prix de « Place à la Relève ». Ce prix lui donnera la chance de faire la première partie du spectacle de Sylvain Cossette et de chanter devant 10 000 personnes. En 2006, il est nommé Lauréat du prix « Jeune personnalité artistique » lors du Gala Florilège : un gala de valorisation et de reconnaissance des jeunes Lanaudoises et Lanaudois. Il représente par la suite le Québec lors des Francovilles à Brive-la-Gaillarde en France.