Kevin Bazinet à la conquête de la scène à Joliette

Le grand gagnant de La Voix III, Kevin Bazinet, sera en spectacle le 13 novembre prochain, à la Salle Rolland-Brunelle, pour vous présenter son tout nouvel album Talk to me!

Après avoir conquis le cœur de milliers de Québécois l’hiver dernier au petit écran, l’artiste désire charmer le public, mais sur scène cette fois ! Son album Talk to Me, réalisé par Tino Izzo et avec Marc Dupré à la direction artistique, met en relief la voix du chanteur grâce à une pop colorée, teintée de jazz et de blues.

Le grand gagnant de la troisième édition de La voix a fait ses débuts aux côtés de sa famille, ses parents et son frère étant musiciens. Alors âgé de 15 ans, il se fait connaître grâce à sa chaîne YouTube, allant jusqu’à attirer l’attention de Selena Gomez et Vanessa Hudgens. Il atteint rapidement les millions d’abonnés grâce à son talent. C’est à l’âge de 23 ans qu’il se fait réellement connaître du public québécois en participant à La Voix III. Depuis octobre 2015, la chanson Talk to me, premier extrait de son album, joue à la radio.

Pour de plus amples informations sur la programmation 2016-2017 du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.

Ce spectacle est présenté en collaboration avec Satelcom.