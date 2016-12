6 à 8 avec OgalO le 4 novembre et spectacle de MAZ au CRAPO

Le vendredi 4 novembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le groupe lanaudois OgalO. Puisant à même la vaste tradition québécoise pour créer sa musique, la formation OgalO l’enrichit d’une bonne dose de jazz, de musique du monde, de rock et de musique pop.

Porté par ses influences diverses et son ouverture à l’improvisation musicale, le quatuor se démarque par la création de pièces originales. Instrumentistes de haut niveau, les membres d’OgalO vous promettent une performance intense où se côtoient énergie, humour et sensibilité.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Le samedi 5 novembre, le groupe MAZ sera en spectacle à compter de 20h. Véritable coup de coeur de la dernière édition du festival Mémoire et racines, le groupe MAZ est de retour dans Lanaudière. Une belle occasion de les voir en spectacle avant qu’ils entrent en studio pour l’enregistrement de leur troisième album.

On risque même d’entendre quelques primeurs!

Avec rien de moins que 13 nominations pour ses albums Télescope et Chasse Galerie, le groupe MAZ propose un voyage musical dans un univers sonore inédit où claviers, guitare électrique et sonorités électro côtoient violon, banjo et contrebasse sur des rythmes de pieds endiablés.

Ciné-BLABLA

Le 2 novembre à 19h15, Ciné-BLABLA présente le film Là où Atilla passe du réalisateur Onur Karaman. Atilla est un jeune homme de vingt ans d’origine turque qui habite avec ses parents adoptifs québécois.

Ces derniers l’obligent à voir un psychologue pour régler ses problèmes de comportements. Ne sachant pas quoi faire de sa vie, il travaille dans un restaurant tout en se mettant parfois dans le pétrin avec ses amis.

Devant l’éclatement de la cellule familiale, Atilla se rapproche d’un collègue de travail et il fait la connaissance d’Asya, une étudiante turque de passage au Québec. Des amitiés nouvelles et une romance naissante qui le pousseront à voir d’une autre façon ses origines et son passé.

L’entrée est de 6$ et il est possible de prendre un verre sur place au bistro du CRAPO.

Infos au 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.