L’Arsenal accueille Éric Ladouceur

Le Lanaudois Éric Ladouceur sera en vedette à l’Arsenal du 11 novembre au 18 décembre prochain, grâce à la tenue de son exposition En attendant Balthazar. Une initiative de la Ville de Joliette, dans le cadre de sa politique culturelle.

En attendant Balthazar est une installation abordant la représentation de la crèche de Noël. Constituée de silhouettes animalières enluminées à la feuille d’or sur des panneaux de merisier russe, cette crèche s’inspire du roman Gaspard, Melchior et Balthazar de Michel Tournier et évoque la représentation du sacré et du marchand.

En lien avec le roman de Tournier, dans lequel la parole est donnée à tous les protagonistes du récit de Noël chrétien incluant l’âne et le bœuf, En attendant Balthazar présente la mise en scène d’une sacralisation des bêtes, tout en évoquant la mémoire de leur présence et en questionnant la notion de sacrifice.

Dates à retenir!

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 11 novembre à 17 h. Il sera par la suite possible de venir admirer gratuitement les œuvres d’Éric Ladouceur les mercredis, jeudis et vendredis de 11 h à 20 h et les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, jusqu’au 18 décembre. Possibilité de réservations de groupes, en dehors des heures d’ouverture. C’est un rendez-vous à l’Arsenal (585, rue Archambault).

Éric Ladouceur

Éric Ladouceur est diplômé de l’Université du Québec à Montréal et enseigne actuellement au Cégep de Saint-Jérôme. Agissant ponctuellement à titre de commissaire d’exposition, il est représenté par la Galerie Graff et ses œuvres font partie de collections privées et publiques. Il a par ailleurs présenté son travail au Musée d’art de Joliette, à la Manif d’art 3 de Québec, à la Maison de la culture Frontenac de Montréal et au Musée d’art contemporain des Laurentides, notamment.

Pour plus d’information, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou téléphonez au service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette au 450 753-8050.