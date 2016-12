Un joliettain derrière le spectacle de percussions au match inaugural du Canadien

Un artiste originaire de Joliette a été à l'origine du spectacle d'avant-match de la partie d'ouverture du Canadien de Montréal, le 18 octobre dernier.

Louis-Daniel Joly est président de Baratanga, une compagnie ayant pour mission d’offrir et de produire des activités de percussion. Une quarantaine d'artistes font partie de l'entreprise.

« C'est à la fin du mois de septembre que nous avons été approchés par le groupe Evenko, gestionnaire des évènements au Centre Bell. On nous a demandé de préparer un numéro qui avait du punch et qui donnerait de l'énergie à la foule », a expliqué en entrevue, M. Joly, quelques jours plus tard.

Les instruments utilisés pour Barantaga sont proviennent toujours des objets qu'il y a dans l'entreprise. Dans le cas du Centre Bell, ce sont des barils recyclés qui ont servi de percussions. Les instruments utilisés pour le spectacle KEKAN de Baratanga proviennent toujours des objets qu'il y a dans l'entreprise.

Il a fallu une trentaine d'heures de pré-production et une vingtaine pour les répétitions au Centre Bell.

Chacun des 24 percussionnistes, qui ont participé à la cérémonie d'avant-match du 18 octobre, était situé dans une des entrées qui donnait l'accès aux différents sièges.

« Le président des Canadiens, Geoff Molson, ainsi que toute l’équipe de production des Canadiens, et responsables d'Evenko, ont été impressionnés par notre numéro. Ça été une belle expérience pour nous tous », a conclu Louis-Daniel Joly.

Fort du succès connu lors du match inaugural, Barantaga a été choisi pour faire de l'animation pour tous les matchs locaux de la saison régulière.

Un ancien du Cirque Soleil

C’est en 2008 que Baratanga a vu le jour à Montréal. Louis-Daniel Joly avait auparavant travaillé durant six ans avec le Cirque du Soleil.

« Tous les artistes de Barantanga sont des passionnés. Nous voulons ce qui a de meilleur pour nos clients et nos percussionnistes sont très professionnels », a souligné M. Joly.