Juste avant le cri des méduses, un premier projet soutenu par le Fonds de développement culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Juste avant le cri des méduses, un premier projet soutenu par le Fonds de développement culturel de la Ville, sera présenté sur la scène du Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (Église) le jeudi 3 novembre 19 h 30. Voyez gratuitement sur contribution volontaire cette performance théâtrale qui porte un regard sur la société d’aujourd’hui.

Juste avant le cri des méduses est un projet du lanaudois Olivier Arteau-Gauthier. Artiste interdisciplinaire, il est à la fois écrivain, metteur en scène et acteur dans cette pièce qui traite du mutisme et de la médiocrité ambiante qui pousse les gens à sombrer progressivement dans un état léthargique. Sa performance propose de lutter contre cette paresse et de créer un acte de résistance par le biais d’une prise de parole.

Cet opéra-immobile-qui-trash ponctué de vers d’oreille passe des messages subliminaux derrière des allures de musique pop. Travaillant en étroite collaboration avec Sarah Villeneuve-Desjardins, Juste avant le cri des méduses entremêle opérette, pop, chants gutturaux et sons organiques afin de donner du rythme à la performance tout en proposant des univers propres aux différents textes.

À propos d’Olivier Arteau-Gauthier

Gradué du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2016, Olivier Arteau-Gauthier est le fondateur du Théâtre Kata, compagnie avec laquelle il a produit les créations Le Monstre (2014), Doggy dans gravel (2015) et Le sang de Mitchi, jouée au théâtre Prospero cet automne. Nommé porte-parole de la récente édition du Festival Fringe, il a remporté en 2014 le prix remis par le CEAD de l’auteur le plus prometteur pour son texte Le Monstre, remarqué pour son écriture singulière.

Place aux artistes d’ici

Les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont fiers de laisser une place aux artistes d’ici et de collaborer à l’essor de leurs projets grâce à la mise sur pied du Fonds de développement culturel. Pour le maire Alain Larue : «L’objectif de ce Fonds est de contribuer à la vitalité et au dynamisme culturel en soutenant la réalisation de nouveaux projets artistiques. Ce projet dédié au développement des arts et de la culture a pour but d’animer le territoire et la communauté et de favoriser la rencontre entre les artistes, leurs œuvres et les citoyennes et citoyens». Le projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel de la Ville avec le ministère de la Culture et des Communications.

Le projet Juste avant le cri des méduses est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.