Saint-Cuthbert enjolive son noyau villageois

La municipalité de Saint-Cuthbert a procédé, le 8 octobre dernier, au dévoilement de Plie, déplie, une œuvre d’art publique réalisée par Mme Yolande Harvey dans le cadre d’Art et aménagement, une initiative de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.

L’artiste cuthbertoise s’est donné la mission de mettre en valeur le noyau villageois en installant son oeuvre en bordure de l’église. Selon les dires de celle-ci, cette sculpture avec son allure élancée, se veut un hommage à la création.

« Les motifs qui y tiennent lieux paraissent comme une multitude d’empreintres fossilisées, cartographiées, tel un échantillonnage d’un univers potentiel. Chaque ligne est empruntée au monde végétal, animal et minéral. Dans les faits, les motifs ont été conçus en pliant une feuille de papier trois fois, dessinées, découpées et ensuite dépliées. Ce prélèvement partiel, telle une partie de son ADN, renaît une fois multiplié, se complexifiant par son déploiement et fait apparaître par le fruit d’un hasard autant d’accumulation de signes et d’images les plus diverses d’un Nouveau monde », soutient-elle.

Ces derniers ont été taillés dans des panneaux métalliques de façon à offrir un résultat à la fois unique et dynamique. L’environnement du lieu de culte s’en voit ainsi transformé.

« L’œuvre, de par ses références à la création, nous ramène aux fondements même de la vie. Pour cette raison, j'ai privilégié un emplacement près de l'église de Saint-Cuthbert, avant toute chose, pour son caractère spirituel et ensuite pour ses qualités formelles. Cette relation entre le patrimoine iconographique de l'église et l'intégration d'une œuvre actuelle établira, je l'espère, un nouvel échange entre ce lieu sacré et l'expression artistique.», a complété madame Harvey à propos de l’installation.

Cette campagne d’intégration d’oeuvres à l’aménagement du territoire a ainsi connu son sixième dévoilement. Les municipalités de Saint-Barthélemy, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Mandeville, Ville de Saint-Gabriel et Lavaltrie avaient précédemment mis au grand jour les leurs. À travers la conception de leur œuvre, chaque artiste devait se conformer à des exigences d’accessibilité tout en impliquant la population locale et en y apportant des éléments identitaires.

Pour assurer la concrétisation de son projet, madame Harvey a reçu l’appui de la municipalité de Saint-Cuthbert, de Volaille Giannone inc, du comité les Amis de la Chicot, de CFPM technologies inc. et de l’Atelier Kustom inc. Art et aménagement est rendu possible par une entente de développement culturel liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des Communications du Québec.