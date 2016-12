Lancement de quatre livres au Musée d'Art de Joliette

C’est avec grand plaisir que la maison d’éditions Mots en toile annonce le lancement de quatre ouvrages littéraires au Musée d’art de Joliette, le samedi 22 octobre prochain, de 14h à 16h. Cet événement regroupant divers genres rendra public deux pièces de théâtre publiées dans la collection Théâtre à l’école, soit Maladie d’amour d’Annie Gravel et Cruciverbistes à Travlalar de Catherine Léger, un recueil de nouvelles, La Quatrième Pierre de M. Claude R. Blouin et une bande dessinée, Jumentum caballus – sa vie, son oeuvre de Mme Guylaine Desrochers.

Les deux pièces de théâtre destinées à de grosses distributions plongent le spectateur dans des univers très distincts. D’abord, la pièce Maladie d’amour est une comédie qui remanie habilement les standards de la commedia dell’arte avec ses mises en situations saugrenues, ses personnages énergiques et caricaturaux et son schéma narratif simple et efficace. En ce qui a trait à Cruciverbistes à Travlalar, il s’agit plutôt d’un conte à la fois comique et absurde qui peint de manière insolite une réalité troublante.

L'auteur de La Quatrième Pierre nous invite à suivre des personnages confrontés à l'inconnu, à parcourir ces zones de passage où chacun s'expose à une métamorphose, alors que la bande-dessinée Jumentum caballus – sa vie, son œuvre met en couleurs le parcours humoristique et engagée d’une jument féministe.

Lors de cette journée, le public pourra assister à une séance de signatures de la part de chaque auteur et à une lecture publique d’extraits choisis, faite avec la participation d’élèves du programme Art-études de l’école secondaire Thérèse-Martin. Le tout se déroulera dans une ambiance conviviale avec petits coktails et bouchées afin d’échanger et de célébrer la littérature, le théâtre et les arts plastiques !