Une dernière saison pour Alex Benjamin

La direction et le conseil d’administration du Festival de Lanaudière annoncent qu’Alex Benjamin quittera son poste de directeur artistique dans quelques semaines. Monsieur Benjamin souhaite se consacrer à d’autres projets. Il travaille depuis plusieurs mois à la programmation du 40e anniversaire du Festival et certains projets seront annoncés avant son départ.

Alex benjamin a été nommé adjoint à la programmation du Festival le 2 octobre 2000 et a succédé au père Fernand Lindsay à titre de directeur artistique le 28 octobre 2009. Il a largement contribué au succès du Festival en proposant des programmations dont la qualité répondait aux plus hauts standards. Sa créativité et son ouverture ont maintes fois été reconnues autant par ses pairs que par le public. Sous sa direction, il a maintenu et développé des collaborations avec plusieurs orchestres et artistes québécois et internationaux, notamment Alain Lefèvre, Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal, Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain, Paavo Järvi et Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Manfred Honeck et le Pittsburgh Symphony Orchestra.

Les membres du conseil d’administration, la direction, le personnel ainsi que toute la grande famille du Festival de Lanaudière tiennent à remercier Alex Benjamin et à lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouveaux projets.