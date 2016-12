Départ en flèche pour les « Café Fléché »

Maître et apprentis se sont rassemblés, le 12 octobre dernier, au premier « Café Fléché ». L'activité a connu un bel engouement permettant à 20 personnes de se rencontrer, de partager et de s'initier à l’art du fléché. Mis de l’avant par le Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière - CPVL, en partenariat avec la Ville de Joliette, les « Café Fléché » offrent un moment de rencontre en toute simplicité, que ce soit pour expérimenter le tressage aux doigts ou pour avancer un projet déjà en cours. Un seul but anime les café : le plaisir d’aller plus loin dans la pratique du fléché.

Mme Hélène Clément, flécheuse depuis plus de 10 ans, se fera un plaisir de vous offrir un accompagnement sur mesure. Nous vous convions aux prochains rendez-vous « Café Fléché », qui auront lieu les mercredi 9 novembre et 14 décembre de 19 h à 21 h à la Brûlerie du Roy (416 Boulevard Manseau, Joliette)

*Tout le matériel nécessaire à l’initiation au fléché sera fourni

Pour plus d’informations, contacter le Centre du patrimoine vivant de Lanaudière au 450-883-1633 ou à info@cpvl.net