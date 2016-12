Un spectacle-bénéfice pour la Fondation du CHU de l’hôpital Ste-Justine

Dans le cadre de son projet scolaire personnel, Allyson Daviau, étudiante en secondaire 5 du Collège Esther-Blondin, a décidé d'organiser un spectacle-bénéfice.

L'événement se tiendra le 23 octobre dès 19 heures à la Chasse-galerie de Lavaltrie. Quatre artistes se partageront la scène durant la soirée soit Allyson Daviau, Nicolas Muraton, Stéphanie Bédard et Alexandre Bonneau (guitariste accompagnateur).

L'activité a pour but d'amasser des fonds pour la fondation du CHU de l’hôpital Ste-Justine. Dans la journée, de 13h à 16h, il y aura des jeux gonflables, de la musique et des maquillages pour les enfants, si la température le permet.

« J’ai choisi de faire ce projet, car la cause des enfants malades me tient à coeur. Mon frère et moi sommes nés à cet hôpital et ma mère y a passé son enfance à cause d’une malformation cardiaque. J’ai choisi de le faire sous forme de spectacle parce que j’adore la musique", a précisé Allyson.

Les billets sont disponibles au coût de 25$ à la Chasse-galerie, par téléphone au 450-586-9659 ou via le site web du www.chasse-galerie.ca