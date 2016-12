L’Halloween pour tous les goûts à la Maison Louis-Cyr

Certains l’aiment frissonnante, d’autres la préfèrent amusante… Quoi qu’il en soit, elle ne laisse personne indifférent, la fête de l’Halloween! Du 28 au 30 octobre, la Maison Louis-Cyr deviendra le théâtre de deux activités thématiques différentes afin de célébrer comme il se doit.



La vie troublante d’Émiliana Cyr

Une histoire à glacer le sang, pourtant inspirée d’un fait véridique! Émiliana Cyr, fille unique de Louis et de Mélina, a connu un destin tragique. Mariée à un docteur sans scrupule n’ayant de visée que pour la richesse de Louis, Émiliana a connu une fin des plus malheureuses à l’intérieur de l’actuel musée, qui fut sa résidence dès 1906.

Aujourd’hui, sa présence se fait encore sentir sur les lieux. Des phénomènes paranormaux se produisent régulièrement. Bruits étranges, apparitions… Les plus téméraires sont invités à venir découvrir les faits troublants qui ont marqué sa vie.



La vie troublante d’Émiliana Cyr s’adresse aux personnes de 16 ans et plus. Cette activité est présentée le 28 octobre de 19 h à 20 h 15. Le coût d’entrée est de 10 $ par personne. Les places sont limitées à 25 personnes. Participation sur réservation seulement.



Bienvenue aux petits fantômes!

Sur une note plus ludique, la Maison Louis-Cyr ouvrira ses portes gratuitement aux personnes déguisées, les 29 et 30 octobre. Les personnes qui prévoyaient faire leur tournée à Saint-Jean-de-Matha pourront ajouter cette adresse à leur itinéraire! Prendre note, toutefois, que la Maison Louis-Cyr sera fermée le 31 octobre.



Rappelons que la Maison Louis-Cyr est une institution muséale sans but lucratif consacrée à l’homme fort et à son époque située à Saint-Jean-de-Matha. Anciennement connue sous le nom de « musée Louis-Cyr », elle se situe maintenant dans la véritable demeure du Samson canadien et présente, en plus d’une exposition permanente complètement revampée, des expositions temporaires diversifiées.

