Le film DEMAIN à Ciné-BLABLA au CRAPO

Le mercredi 26 octobre à 19h15 au CRAPO, le Mouvement Écologique Mathalois (M.E.M.), en partenariat avec le Ciné-BLABLA du CRAPO, présentent le documentaire social DEMAIN des réalisateurs français Cyril Dion et Mélanie Laurent.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays… Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.

Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Exceptionnellement, le public doit réserver à l'avance pour cette présentation qui risque d'être fort achalandée. Les portes ouvriront à 18h30 et les réservations seront honorées jusqu'à 19h, après quoi, les places libres seront comblées. L'entrée est de 6$ et de 5$ pour les membres du M.E.M. Infos et réservations au 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.