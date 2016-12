6 à 8 avec Rang 3 le 28 octobre 2016 au CRAPO

Le vendredi 28 octobre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Rang 3, jeune groupe de musique traditionnelle très prometteur.

Il existe au creux des montagnes un chemin musical reliant l’Outaouais et Lanaudière et on l'appelle le Rang 3! À mi-chemin, quatre musiciens s'y rejoignent afin de se jaser en musique.

Violon, guitare, piano, mandoline et harmonica, tous les moyens sont bons pour danser. Le Rang 3 c’est un savant mélange de plaisir à faire chanter, d’histoires à pleurer et d’agrément plein les oreilles!

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.