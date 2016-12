Blink : une lecture présentée en primeur à Notre-Dame-des-Prairies

Les amateurs et amatrices de théâtre ont rendez-vous au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le 27 octobre prochain à 19 h 30 pour assister en primeur à la lecture de la pièce Blink. Le Théâtre La Bête Humaine s’attaque ici à un univers ludique qui questionne notre rapport à l’Autre dans une pièce résolument actuelle.

Traduit en français par Yannick Chapdelaine, ce conte étrange et touchant de l’auteur anglais Phil Porter tente de saisir d’où vient cette envie de regarder des gens vivre. Avec Blink, le Théâtre La Bête Humaine questionne avec humour et tendresse comment l’intimité et le numérique peuvent s’accorder. Il s’agit d’une deuxième venue pour la compagnie, qui a présenté au printemps 2015, leur création « Béa ».

Faciliter l’accès aux œuvres théâtrales

La présentation de lectures publiques représente pour la Ville de Notre-Dame-des-Prairies une facette toute particulière de son développement culturel. Non seulement ces rencontres théâtrales permettent à la population de découvrir des projets inédits, mais elles contribuent également à favoriser la circulation des œuvres dramatiques hors de Montréal. Selon le maire, monsieur Alain Larue : «La tenue de lectures publiques vient distinguer notre offre culturelle et surprendre la population. Par les arts et la culture, les membres du conseil municipal et moi-même souhaitons enrichir le quotidien des gens de la région et leur permettre de vivre des émotions de toutes sortes à Notre-Dame-des-Prairies.»

