Les groupes Le Vent du Nord et De Temps Antan réunis sur scène

L’atmosphère sera à la fête le 5 novembre prochain à la salle Rolland-Brunelle alors que le spectacle Solo, avec en vedette deux groupes trad bien connus, sera présenté à la salle Rolland-Brunelle.

Pour la première fois, le Vent du Nord et De Temps Antan se partageront la scène durant la soirée. « Ça faisait longtemps qu’on voulait faire de quoi ensemble, mais le temps nous manquaient et les circonstances ne s’y prêtaient pas. Lorsqu’on parlé du projet, tout le monde a embarqué, ça va être le fun », a mentionné Simon Beaudry, membre du groupe Le Vent du Nord, en entrevue au Journal.

De plus, deux duos de frères seront réunis lors ce spectacle. Il s’agit des frères Éric et Simon Beaudry, les frères André et Réjean Brunet.

Par le passé, le Vent du Nord et De Temps Antan ont produit un album dans le cadre du Festival Mémoires et Racines. Le spectacle du 5 novembre sera le premier d’une série de 14 évènements. Duo sera aussi présenté au Théâtre Hector Charland, le 29 décembre. Il s’agira d’une première pour les deux groupes, soit de présenter autant de spectacles en aussi peu de temps au Québec.

La mise en scène sera assurée par Michel Faubert. Les deux groupes promettent une soirée folk/trad enlevante et mémorable.

« Ça sera un spectacle de plus de deux heures trenre dans lequel, on présentera nos grand succès de nos répertoires ainsi que de nouvelles chansons », a ajouté Simon Beaudry. Après quelques séances de travail en juin dernier, les deux groupes ont commencé à répéter à la Salle Rolland-Brunelle.